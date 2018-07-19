نصف مليار درهم استثمارات دبي في خدمات كفاءة الطاقة

دبي (الاتحاد)

شهدت إمارة دبي نموا في سوق خدمات كفاءة الطاقة خلال عام 2017 حيث وصلت الاستثمارات التراكمية إلى 500 مليون درهم، حسب مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي.

وأكد التقرير السنوي للمكتب لعام 2017 - الذي تم إطلاقه أمس - أنه في العام الماضي بلغت استثمارات مشاريع كفاءة الطاقة 250 مليون درهم بزيادة قدرها الثلث عن عام 2016 ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع نسب توفير إجمالية تصل إلى 21% للكهرباء و31% في المياه حيث أطلقت شركات خدمات الطاقة المعتمدة من المكتب منذ عام 2014 مشاريع في مجال تعزيز كفاءة الطاقة بقيمة تناهز الـ 200 مليون درهم لما يقارب من 2500 مبنى في دبي وذلك ضمن برنامج إعادة تأهيل المباني من خلال تدابير تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إنه يجري العمل على إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي وتبلغ التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم في حين يبلغ الوفر بالقيمة الحالية نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم.

وتطرق التقرير للتقدم الكبير الذي أحرزته المشاريع التي تعمل وفق نظام المنتج المستقل للطاقة حيث سلط الضوء على ترسية المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجاوات.