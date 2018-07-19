«الثقافة والسياحة أبوظبي» تفوز بالجائزة الذهبية 2018 من اتحاد وكالات السفر الباسيفيك

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجائزة الذهبية الفرعية، في حفل توزيع جوائز اتحاد وكالات السفر الباسيفيك «باتا» عن حملتها التسويقية «أبوظبي حكاية استثنائية».

تم الإعلان عن الفائزين بجوائز «باتا» الذهبية والكبيرة لعام 2018 من قبل المقيمين على الجائزة. وضمت لجنة التحكيم المستقلة 14 عضواً من كبار المديرين التنفيذيين المتخصصين من قطاعات السفر والسياحة والضيافة من حول العالم.

وشهد الإعلان عن الجوائز فوز 34 جهة وهيئة ومنظمة عاملة في السياحة والسفر والضيافة من حول العالم، واللافت أنّ العاصمة أبوظبي هي المدينة العربية الوحيدة المذكورة على القائمة. وسيتسلم وفد من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي هذه الجائزة، في حفل ضخم سيقام في لانكاوي في ماليزيا، في يوم الجمعة 14 سبتمبر، بالتزامن مع معرض سوق السفر لـ«باتا» 2018.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نفخر بأن تكون العاصمة أبوظبي المدينة العربية الوحيدة المذكورة على هذه القائمة لهذا العام، هذا الإنجاز الكبير الذي يرسخ مكانة العاصمة على خريطة السياحة العالمية. ونفخر بفوز دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن حملتها التسويقية «أبوظبي حكاية استثنائية» التي أطلقتها عام 2017، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية، توفر الكثير من الحكايات والتجارب الفريدة التي تمنح زوارها ذكريات لا تنسى، يحتفظون بها ويروونها مدى الحياة. نؤكد سعادتنا في اختيار الإمارة للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والذي يشكل اعترافاً عالمياً بقدرات ومقومات أبوظبي. وستبقى هذه الجائزة كوسام فخر لنا وداعم أساسي لمواصلتنا جهودنا الترويجية للعاصمة».