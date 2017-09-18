واشنطن وبكين تتفقان على مزيد من الضغط على كوريا الشمالية

نيويورك (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج ملتزمان «بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على كوريا الشمالية» وسط تصاعد الأزمة حول برامج بيونج يانج للأسلحة النووية.

وأكد أن الرجلين بحثا في مكالمة هاتفية «تحدي كوريا الشمالية المستمر للمجتمع الدولي وجهودها لزعزعة استقرار شمال شرق آسيا». وأوضح أن الزعيمين «ملتزمان ممارسة أكبر قدر من الضغط على كوريا الشمالية من خلال التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن».

ويجتمع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس لبحث ملف انتشار أسلحة الدمار الشامل والخطر النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

وقالت بيونج يانج أمس إن فرض الولايات المتحدة وحلفائها المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية سيدفعها إلى العمل بسرعة أكبر من أجل استكمال خططها النووية. وذكرت وكالة الأنباء النظام نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن العقوبات الأخيرة التي فرضها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تمثل «أكثر عمل عدواني غير أخلاقي ووحشي وغير إنساني يستهدف إبادة شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ناهيك عن حكومتها ونظامها».