الاتحاد الأوروبي: ليّ ذراع الصين تجارياً لن ينجح

بروكسل، جنيف (رويترز)

قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أمس: «إن الإجراءات الأميركية بشأن الصلب والألمنيوم لن تحل مشكلة الطاقة المفرطة في الصين»، مضيفة أن الإجراءات المخالفة للقانون لن تنجح في تسوية قضايا خاصة بالتجارة العالمية.

وحذرت المفوضة، وهي سويدية، من أن فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية بشكل أحادي على الصلب المستورد «قد يتسبب في النهاية في كسر النظام التجاري المتعدد الأطراف».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 مايو أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأميركيين.

وقال ترامب: «إن الرسوم التي ستكون بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمونيوم، ستفرض الأسبوع المقبل على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا في وقت لاحق إنه لا تزال هناك حاجة لتسوية بعض التفاصيل». وسيزور جان-كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، بصحبة مالمستروم، ترامب الأسبوع المقبل لبحث التجارة عبر الأطلسي.