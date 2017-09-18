خلاف بين أميركا وإيران خلال اجتماع لوكالة الطاقة الذرية

فيينا (رويترز)

نشب خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن كيفية مراقبة أنشطة طهران النووية خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس في نزاع تفجر الشهر الماضي بسبب دعوات واشنطن لتوسيع نطاق عمليات التفتيش. ويشعر حلفاء كبار للولايات المتحدة بالقلق من احتمال انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.

ودعت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الشهر الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش عدد أكبر من المواقع في إيران بما في ذلك المواقع العسكرية للتحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق. ورفضت طهران بغضب تلك التصريحات.

وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في المؤتمر العام للوكالة الدولية وهو اجتماع سنوي بدأ أعماله أمس «لن نقبل باتفاق يتم تطبيقه بتراخ أو لا يخضع لمراقبة كافية».

وأضاف «الولايات المتحدة تشجع بشدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ممارسة سلطاتها الكاملة للتحقق من التزام إيران الكامل بكل المطلوب منها بموجب الاتفاق النووي».

وقد وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بأنه «أسوأ اتفاق». ولدى ترامب مهلة حتى منتصف أكتوبر لاتخاذ قرار قد يفضي إلى أن تعاود واشنطن فرض عقوبات على إيران.