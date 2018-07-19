«أرامكو» تجري محادثات لشراء حصة في رابع أكبر شركة كيماويات بالعالم

دبي (رويترز)

قالت شركة أرامكو السعودية أمس، إنها تتطلع لشراء حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات، في خطوة قد تعزز القيمة السوقية لشركة النفط الحكومية العملاقة قبل طرحها العام الأولي المزمع.

وقالت أرامكو في بيان، إنها تشارك «في مناقشات مبكرة» مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على حصة في سابك عن طريق صفقة شراء خاصة.

وأضافت: «أرامكو السعودية لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة سابك مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول)».

يملك صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية، حصة نسبتها 0 7% من شركة سابك المدرجة في الرياض وهي رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم. وتبلغ القيمة السوقية لسابك 385.2 مليار ريال (103 مليارات دولار).