المحكمة العليا في الهند تناقش ترحيل الروهينجا



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 نيودلهي (وكالات) قالت وزارة الداخلية الهندية أمس، إنها ستتبادل سراً معلومات مع المحكمة العليا تظهر أن للروهينجا صلات بمتشددين متمركزين في باكستان في مسعى للحصول على تفويض قانوني لخطط ترحيل 40 ألفاً منهم كانوا قد لجأوا إلى الهند فراراً من العنف قبل سنوات. وتنظر المحكمة العليا طعنا مقدما نيابة عن الروهينجا على خطة الترحيل التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية. وتقول الوزارة، إن الموقف الصارم مبرر بسبب المخاوف الأمنية من وجود مهاجرين من الروهينجا. وقالت الوزارة للمحكمة في إفادة «استمرار هجرة الروهينجا بشكل غير مشروع للهند واستمرار بقائهم، بعيداً عن كونه غير مشروع بشكل قاطع، له تداعيات خطيرة على الأمن القومي وينطوي على مخاطر أمنية». وقالت الوزارة، إن لديها تقارير أمنية موثوقة «تشير إلى وجود صلات لبعض المهاجرين غير الشرعيين من الروهينجا بمنظمات إرهابية مقرها باكستان ومنظمات مشابهة في دول أخرى».