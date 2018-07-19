أسعار النفط تهبط مع زيادة الإنتاج والمخزونات

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ومستويات قياسية مرتفعة لإنتاج الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06.15 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 21 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 72.69 دولار للبرميل. وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1% لتسجل 68.69 دولار للبرميل.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت أمس الأول، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يومياً للمرة الأولى. وزاد الإنتاج نحو مليون برميل يومياً منذ نوفمبر بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري.

وقالت ريستاد إنرجي إن من المرجح زيادة الإنتاج أكثر قريباً.

وتعززت أجواء المراهنة على انخفاض الأسعار بفعل قفزة قوية في مخزونات النفط الخام الأميركية.

فقد ارتفعت المخزونات 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع انخفاضها 3.6 مليون برميل.

إلى ذلك، قال محافظ السعودية لدى أوبك أمس، إن المملكة تتوقع انخفاض صادراتها من النفط نحو 100 ألف برميل يومياً في أغسطس، في الوقت الذي تحرص فيه على عدم ضخ ما يتجاوز احتياجات عملائها.

وقال أديب الأعمى في بيان، إن صادرات النفط الخام السعودية في يوليو ستعادل تقريباً المستويات المسجلة في يونيو. وقال إن سياسة السعودية هي العمل على تلبية احتياجات العملاء، لكن مع الالتزام باتفاقات الإنتاج بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء. وقال البيان إنه على الرغم من أن أسواق النفط العالمية متوازنة على نحو جيد في الربع الثالث، فإنه مازال هناك سحب كبير من المخزونات بسبب قوة الطلب. وأضاف أن المملكة لا تريد سوقاً متخماً بالمعروض يحول دون الاستثمار المحتمل في قطاع النفط، ويحد من الإمدادات في المستقبل.