الذهب ينخفض لأقل سعر في عام مع ارتفاع الدولار

لندن (رويترز)

واصل الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام أمس مع ارتفاع الدولار بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.

وفي الساعة 07.03 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2017 مسجلا 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4% إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونج كونج «سوق الذهب إنما تقتفي أثر الدولار الأميركي، الدولار قوي ومن ثم يدفع السوق للهبوط». الاقتصاد مازال جيداً وسعر الفائدة مازال مرتفعاً، وذلك أمر جيد للدولار الأميركي وسلبي للذهب في الوقت الحالي.

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى مدعوما بتصريحات باول التي أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وتراجعت الفضة 0.8% في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو الماضي عند 15.33 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4% إلى 810.30 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، سجل المعدن أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 798.14 دولار.

وهبط البلاديوم 0.1% إلى 905.47 دولار للأوقية. ونزل المعدن إلى أضعف مستوى له منذ التاسع من أبريل عندما بلغ 902.97 دولار أمس الأول.