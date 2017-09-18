الإمارات تشيد بالتنسيق مع مصر للتصدي لمخاطر الإرهاب

نيويورك (وام)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية والأخوية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات، تستلزم تضافر الجهود العربية كافة لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية، وزعزعة استقرارها.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات المتميزة مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بمستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

ويترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الـ (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري في نيويورك. ويضم وفد الدولة كلاً من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي، ومعالي فارس محمد المزروعي، مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، إضافة إلى عدد من أعضاء وفد الدولة المشاركين من مختلف الوزارات والجهات المحلية في الدولة.

ويشارك في هذه الاجتماعات قرابة 100 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى وزراء خارجية أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو من ينوب عنهم.