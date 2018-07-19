24 مليون اشتراك جديد في خدمات قطاع الاتصالات بالدولة

أبوظبي (وام)

ارتفع عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في الدولة «هاتف متحرك - هاتف ثابت - إنترنت» إلى 24 مليون مشترك تقريبا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بنمو نسبته نحو 2% مقارنة مع نهاية العام 2017. ووفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات أمس، زادت نسبة انتشار خدمة الهاتف المتحرك من 226 إلى 230 خطاً لكل 100 مشترك، فيما وصلت بالنسبة للهاتف الثابت إلى 26.4 خط لنفس العدد من السكان. ونحو 15.3 خط لخدمة الإنترنت للنطاق العريض. وارتفع عدد المشتركين في الهاتف المتحرك إلى 20.254 مليون مشترك بنهاية مايو، بنمو 2% مقارنة مع ديسمبر 2017.

واستحوذت الاشتراكات بنظام الدفع المسبق على 16.891 مليون اشتراك من إجمالي عدد اشتراكات المتحرك مع نهاية مايو الماضي بزيادة 350 ألفا، مقارنة بنهاية 2017.

أما على صعيد خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة، فارتفع عدد الاشتراكات إلى 3.363 مليون اشتراك في نهاية مايو، بزيادة 80 اشتراكاً، مقارنة مع نهاية 2017. وتعد خدمة الهاتف المتحرك المصدر الرئيس لأكثر من 80% من إيرادات المشغلين في قطاع الاتصالات، في حين تأتي بقية الإيرادات من الخدمات الأخرى، مثل البيانات والإنترنت والهاتف الثابت. أما في خدمة الإنترنت، بلغ إجمالي عدد الاشتراكات 1.350 مليون اشتراك في نهاية مايو الماضي، وسجل أكثر من 99.9% من هذه الاشتراكات في خدمة إنترنت النطاق العريض.

وعلى صعيد خدمة الهاتف الثابت، فقد بلغ إجمالي عدد الاشتراكات 2.323 مليون مع نهاية شهر مايو من العام الجاري، وهو نفس العدد المسجل في العام 2017.