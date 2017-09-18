لافروف وتيلرسون يؤكدان ضرورة التنسيق بشأن سوريا

نيويورك (وكالات)

جدد وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون أمس، التزامهما بتجنب وقوع نزاعات أثناء تنفيذ عمليات قتالية في سوريا، وخفض مستوى العنف في البلاد، بحسب الخارجية الأميركية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان تعليقاً على لقاء الوزيرين في نيويورك «جدد الوزيران الالتزام بتجنب وقوع النزاعات، أثناء تنفيذ العمليات القتالية في سوريا، وتقليص العنف، وإيجاد الظروف المواتية لتحريك عملية جنيف وفقا لقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي».

بدورها، كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت للصحفيين عقب اللقاء «بحث الطرفان مسائل التفاعل بشأن الأزمة السورية، وغير ذلك من تطورات الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى سير تنفيذ اتفاقية مينسك (حول التسوية الأوكرانية)».

وجرى لقاء الوزيرين، الذي استغرق نحو 50 دقيقة، في مبنى ممثلية روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بعيداً عن وسائل الإعلام.

وكان لافروف قد وصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت الأسبوع الماضي.