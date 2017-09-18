العبادي يزج «الحشد» في عملية تحرير غرب العراق من «داعش»

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أفاد مصدر عسكري عراقي، أمس، بأن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي، أوعز بزج مليشيات «الحشد الشعبي» رسمياً في معارك تحرير مناطق غرب العراق من تنظيم «داعش»، بينما أكدت السلطات العراقية نقل نحو 1400 من زوجات وأبناء متشددي التنظيم إلى موقع جديد شمال الموصل.

وقال المصدر إن «العبادي أصدر أمراً عسكرياً رفيعاً، يقضي بزج الحشد في معارك تحرير غرب العراق المتمثلة بمدن القائم وعنة وراوة ومسك ناحية عكاشات المحررة».

وأضاف أن «قادة الحشد ابدأوا إرسال تعزيزات من الفصائلإلى غرب الأنبار، بانتظار ساعة الصفر».

من جهة أخرى، أصيب 5 من البيشمركة أمس بانفجار عبوة ناسفة بقضاء سنجار شمال غرب الموصل.