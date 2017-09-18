النظام السوري يعلن عبور قواته نهر الفرات

عواصم (وكالات)

أعلن جيش النظام السوري أمس، عبور مقاتليه نهر الفرات في مدينة دير الزور شرق سوريا، حيث يخوض معارك ضد تنظيم «داعش»، كما أعلن عودة مطار دير الزور العسكري إلى العمل.

وقال مصدر عسكري إن «جيش النظام السوري والقوات الرديفة، عبروا نهر الفرات من قرية الجفرة باتجاه حويجة صكر في دير الزور».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قتالاً عنيفاً لا يزال متواصلاً في الضفاف الغربية لنهر الفرات بالريف الشمالي الغربي للمدينة، بين قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى.

وقال، إن قوات النظام حققت تقدما في المنطقة والسيطرة على أربع مناطق جديدة، وهي الشميطية وزغير شامية والحاوي والحمد الواقعة على الضفاف الغربية لنهر الفرات، حيث تمكنت قوات النظام بهذا التقدم الواسع من توسيع نطاق سيطرتها إلى نحو 31 كيلومتراً من الضفاف الغربية لنهر الفرات، متقدمة بشكل أكبر ومبتعدة عن مدينة دير الزور باتجاه الحدود الإدارية مع الرقة.