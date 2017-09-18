مناورات تركية قرب الحدود مع العراق

أنقرة (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة التركية أمس، بدء مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع من موعد استفتاء حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة.

وقال الجيش التركي في بيان، إن «عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين». وشاركت أكثر من 100 قطعة عسكرية أغلبها دبابات في المناورة على مقربة من معبر الخابور الحدودي مع العراق، وفق ما قالت وكالة دوجان للأنباء.

كما شاركت مركبات تحمل الصواريخ ومدافع هاوتزر.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم قبل يومين، إن الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر مسألة أمن قومي، وحذر من أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه.