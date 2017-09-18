«الاتحادية» العليا توقف استفتاء كردستان العراق وتقر عدم دستوريته

سرمد الطويل وكالات (بغداد)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية، أمس، قرارا قضائيا ببطلان الاستفتاء المرتقب حول استقلال إقليم كردستان العراق وأمرت بإيقافه، معتبرة أنه غير دستوري، وذلك بناء على طلب رسمي من رئيس الحكومة حيدر العبادي، بينما قررت حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد لإجراء مفاوضات بشأن الموضوع، بالتوازي مع أنباء متفرقة عن نية الحكومة العراقية نشر قواتها في كركوك وإعلان حالة الطوارئ وتعيين حاكم عسكري لإدارتها بدلاً من محافظها المقال من قبل البرلمان العراقي. في نفس الوقت وصل وزير الدفاع البريطاني للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني وإبلاغه رفض بريطانيا الاستفتاء على الانفصال.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس، قرارا بوقف الاستفتاء في الإقليم «لعدم دستوريته»، بعد رفض مجلس النواب العراقي مرتين إجراءه. وذكر بيان لإعلام المحكمة أن «المحكمة عقدت جلستها الاثنين بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها».

وأضاف أنه «وبعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع بتاريخ 25 سبتمبر الجاري 2017، وعدم دستوريته».

وقال إياس الساموك مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية، إن المحكمة «تلقت عدة شكاوى» بينها اقتراح بعدم الدستورية قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لذلك «قررت بالتالي تعليق الاستفتاء». وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم.