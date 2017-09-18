الرئيس التونسي يدعو الأطراف الليبية إلى تجاوز خلافاتها عبر الحوار والمصالحة

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

بحث القائد العسكري الليبي المشير خليفة حفتر والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، جهود وسبل التقريب بين مختلف الفرقاء الليبيين وتشجيعهم على الحوار والتفاهم لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

وقال حفتر في تصريح صحفي أدلى به بقصر قرطاج على هامش زيارته الرسمية الأولى لتونس، إنه أطلع الرئيس قائد السبسي على آخر تطورات الوضع في المنطقة وعلى نتائج المشاورات التي أجراها لبحث السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وأثنى على دور تونس ووقوفها المستمر مع الشعب الليبي ومساندتها له في هذه الظروف الدقيقة ولاسيما في مكافحة الإرهاب، معرباً عن تقديره للرئيس التونسي على جهوده وحرصه المتواصل على الدفع باتجاه إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.

من جهته، أكد قائد السبسي عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس وليبيا، مشدداً على أن الاستقرار في ليبيا شرط أساسي لاستقرار تونس، ودعا في هذا السياق مختلف الأطراف الليبية إلى ضرورة تجاوز خلافاتها عبر الحوار والمصالحة والانصراف إلى بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها بما يعود بالخير والمنفعة على الليبيين ويعزز مقومات الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأكملها.

وأكد حرص تونس على عدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف ودعوتها المستمرة إلى ضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، مشيراً في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقتها تونس وانخرطت فيها الجزائر ومصر وحظيت بترحيب مختلف الأطراف الليبية وبدعم ومساندة من القوى الدولية بهدف التوصل لتسوية سياسية للأزمة بليبيا.

وشدد قائد السبسي على أن حل الأزمة الليبية يبقى بيد الليبيين أنفسهم موضحا أن دور تونس ودول الجوار يقتصر على تسهيل الحوار وتشجيعه بين مكونات الشعب الليبي كافة وفي إطار من التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة القائمة والبدء في ترتيبات العملية السياسية.