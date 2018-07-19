العمل وراء «شباب» شير الدائم

أبوظبي (الاتحاد)

وعلى الرغم من أن المغنية الأميركية شير بلغت 72 عاماً في مايو الماضي، إلا أنها تبدو بمظهر الشباب.

وأعربت شير الحائزة جوائز إيمي وغرامي والأوسكار، عن اعتقادها بأن تمتعها بالمظهر الشاب يعود إلى العمل باستمرار، حيث إنها لم تتوقف أو تتكاسل منذ انطلاق مسيرتها المهنية قبل 55 عاماً، مؤكدة أنها لا تعتزم التوقف قريباً.

وأضافت شير، وفقاً لموقع «today»، أنها لا تدخن أو تتناول المشروبات الكحولية أو الأدوية، بل إنها تلتزم بحميتها الصحية، التي لا يقطعها سوى الشوكولاتة، لأنها تحبها بشدة.

وإلى جانب مشاركتها النجمتين أماندا سيفريد وأندي غارسيا، وغيرهما من الأسماء الكبيرة في بطولة الجزء الثاني من فيلم «ماما ميا»، تنشغل شير في معرضها «كلاسيك شير»، حيث تقسم وقتها بين لاس فيغاس وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى عملها وراء الكواليس في «عرض شير» الموسيقي حول حياتها الشخصية، إلى جانب إطلاق جولة جديدة في أستراليا ونيوزيلندا في وقت لاحق من العام الجاري.