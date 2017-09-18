ضبط إرهابيين اثنين وتدمير 4 أوكار في سيناء



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 القاهرة (وكالات) أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة العناصر الإرهابية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء من القبض على فردين تكفيريين أثناء قيامهما بزرع عبوات ناسفة بطريق تحرك القوات. كما نجحت القوات في اكتشاف وتدمير 3 عربات دفع رباعي و3 دراجات نارية و4 أوكار تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مخزن يحتوي على كمية كبيرة من المواد البترولية خاصة العناصر التكفيرية. وتواصل قوات إنفاد القانون بالجيش الثالث الميداني، جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.