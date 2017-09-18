مصر: السجن المؤبد على 42 متهماً في أحداث مسجد الفتح

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المؤبد على 42 متهماً في قضية أحداث مسجد الفتح. وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس لعام 2013 خلال التظاهرات التي وقعت بمسجد الفتح بمنطقة رمسيس بوسط القاهرة، ونظمتها عناصر تابعة لجماعة «الإخوان» عقب فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في فبراير 2014 المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت اليهم النيابة تهم «تدنيس مسجد الفتح، وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية».

كما قضت المحكمة ببراءة الأيرلندي إبراهيم حلاوة في القضية ذاتها.