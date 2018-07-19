الشاشات تهزم اللعب

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة، أن الأطفال المهووسين بالشاشات الإلكترونية يتجنبون الخروج والتنزه خارج المنزل حتى يقضوا أوقاتهم داخل المنازل أمام الشاشات.

ووجدت الدراسة التي أجرتها متاجر «ديكاثلون» البريطانية للتجزئة الرياضية، أن محاولات الآباء بإقناع أطفالهم بالاستمتاع بوقتهم تحت أشعة الشمس بدلاً من الالتصاق بالشاشة، غالباً ما تفشل. وقال الباحثون، وفقاً لموقع «mirror»، إن الأطفال في متوسط ​​أعمار 6 إلى 16 عاماً يقضون نحو سبع ساعات فقط في الأسبوع في الهواء الطلق، فيما أصبح طفل الجيل الحالي النموذجي يقضي أكثر من ساعتين يومياً على الإنترنت ليمارس ألعاب الكمبيوتر إلى جانب تفقد الهواتف والأجهزة اللوحية.

واعترف أكثر من ثلثي الأمهات والآباء بأنهم قلقون إزاء عدم قضاء أطفالهم وقتاً كافياً خارج المنزل، وأن نحو أربعة من كل 10 منهم يضطرون إلى إجبار أبنائهم على الخروج للعب.

وعندما طُلب من الأطفال البريطانيين اختيار نشاط يفضلون فعله جاءت ألعاب الكمبيوتر في مقدمة القائمة، تليها مشاهدة التلفزيون، ثم تصفح الإنترنت، ثم الاستماع إلى الموسيقى.