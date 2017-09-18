«الجامعة» ترحب بالخطوات الفلسطينية لإنهاء الانقسام

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله، غزة)

رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس، بالخطوات التي اتخذت في اتجاه المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن إنهاء الانقسام الفلسطيني سيشكل مأزقا لحكومة اليمين الإسرائيلي.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية محمود عفيفي عن أبو الغيط أنه يرحب بالتطورات الإيجابية المهمة التي يشهدها الوضع الفلسطيني على صعيد إنهاء الانقسام، وفي مقدمتها قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، حسب بيان المتحدث باسم الجامعة، أن «كلاً من حركتي فتح وحماس قد اتخذتا الموقف الصحيح بإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وطي تلك الصفحة التي ألحقت أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، وتسببت في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة».

وأكدّ أبو الغيط «أهمية تفعيل الإعلان الذي صدر عن حركة حماس والبناء عليه بتمكين حكومة الوفاق الوطني من استئناف عملها في القطاع، والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة». ودعا إلى عدم تفويت الفرصة كما حدث في السابق، وأهمية التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتسامي عن المصالح الحزبية الضيقة، والعمل من أجل ترجمة المصالحة في صورةٍ يستشعر المواطن الفلسطيني أثرها في حياته اليومية. وأشاد أبو الغيط بالدور الذي قامت به مصر من أجل المصالحة، معتبرا أن إنهاء الانقسام سيُشكل مأزقاً لحكومة اليمين الإسرائيلي التي طالما تذرعت بوجوده للاستمرار في المماطلة والتسويف وإفراغ أي عملية سلمية من مضمونها. وقال إن «المساندة الدولية للقضية الفلسطينية ستكتسب زخماً كان قد فقد منه الكثير على مدار سنوات الانقسام».

وفي الإطار، أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله ينوي زيارة قطاع غزة في الأيام القريبة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إن الحمد الله ينوي زيارة قطاع غزة ولقاء مسؤولين من حماس.

من جانبها طالبت حماس في بيان أمس رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح بالسماح فورا لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة بدون تعطيل أو تسويف. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في البيان «وعلى أبو مازن اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع».

وفي سياق آخر، اقتحم حوالي ثلاثة الآف مستوطن فجر أمس، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل تحت حراسة أمنية مشددة وأدوا طقوسا تلمودية داخله. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين نظموا احتفالات بالأعياد اليهودية في محيط الحرم وعلقوا العلم الإسرائيلي على حائطه.