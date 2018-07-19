كيف تخطط لتحقيق حلمك؟

أبوظبي (الاتحاد)

ترى سيدة الأعمال البريطانية جينيفر حكيم، وفقاً لموقع «Female First»، أن بإمكان أي شخص أن يصبح شخصية ناجحة، وأن يخطط لتحقيق أحلامه باتباع ما يلي: ضع خطة نحو هدفك، وابدأ بعملك وعلاقاتك وحياتك المنزلية. واعتبر حياتك مشروعاً كبيراً، وأن الخطة أساس هذا المشروع. وعند وضعك الخطة والخطوات، اكتب ملاحظات حقيقية عن نقاط ضعفك وقوتك وما يجعلك سعيداً وتعيساً، فالخطة الصادقة سترشدك إلى الاتجاه الصحيح بمستقبلك المهني. وأوضحت أن معظم عوائق أحلامنا توجد في عقولنا، لذلك لا تجعل الخوف من ارتكاب الأخطاء يوقفك، وقد يحتاج التغلب على كل عقبة خطة تفصيلية بخطوات محددة، مؤكدة أنه بمجرد سردها، ستبدو العواقب أصغر مما كانت تبدو عليه في عقولنا.

وقالت إن كل خطوة تخطوها تقربك أكثر من تحقيق حلمك النهائي. ومع شعورك بسعادة كبيرة كونك المخطط الواعي لحلمك المهني، عليك أن تحتفل بنجاح كل خطوة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. لذا كافئ نفسك ما سيعزز ثقتك بذاتك وحبك لها.