دعوة لإنشاء المنتدى الحضاري الإسلامي الأميركي

نيويورك (وام)

دعا المشاركون في أعمال مؤتمر

«التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأميركية والعالم الإسلامي» إلى إنشاء منتدى للتواصل الحضاري الإسلامي الأميركي لتعزيز التواصل الفكري والثقافي والعلمي بين الشعوب الإسلامية والشعب الأميركي، وتعميق الروابط الحضارية بين الجانبين.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مدينة نيويورك الأميركية يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين وقادة العمل الديني والسياسي والاجتماعي وذوي العلم والفكر والرأي من مختلف دول العالم. وأثنى المشاركون في المؤتمر على خطط التعاون الحضاري بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأميركية، وأعربوا عن تأييدهم إنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال» الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وعدد من القادة العرب والمسلمين، خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية التي استضافتها الرياض، وأعربوا عن تقديرهم للمركز وما يحتويه من كفاءات عالية وتقنيات متطورة، سيتم توظيفها في مكافحة التطرف بأحدث الطرق والوسائل فكرياً وإعلامياً ورقمياً.

وأكد المؤتمرون، أن حضارة الإسلام، وتجربته التاريخية الرائدة، تؤكد انفتاح المسلمين الواعي على الحضارات الأخرى، وحرصهم على التواصل مع شعوب العالم، ودعم مبادرات السلام العالمية وتعزيزها، وأن المسلمين اليوم معنيون بالمساهمة في العطاء الإنساني في المجالات الاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وغيرها مما يخدم الإنسانية ويحقق سعادتها. كما أكدوا أن الإسلام دين الرحمة بالناس جميعاً، ويتضمن مبادئ إنسانية عالمية قادرة على إسعاد الإنسان وتحقيق آماله وحل مشكلاته، وأن المسلمين اليوم مدعوون إلى إنفاذ هذه المبادئ وتحقيقها على أرض الواقع بالتواصل مع الآخرين، لتأسيس عالم تسوده العدالة والسلم والتراحم، وفتح صفحة إيجابية في العلاقة الحضارية بين الأمم والشعوب، على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون في إعمار الأرض، وتحقيق أمن الإنسان وكرامته.