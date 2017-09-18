بن دغر يصل المهرة في أول زيارة منذ بدء الحرب

عدن (وكالات)

أجرى رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ووفد حكومي مرافق له أمس، زيارة إلى مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في اليمن مطلع العام 2015. وقال بن دغر إن عجلة التنمية قد بدأت، وإن الحكومة تبسط سيطرتها على 85&lrm% من الأرض وهي اليوم تشهد تحسناً أمنياً وخدمياً وتنموياً وأن الحياة في المحافظات المحررة استعادت أنفاسها.

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته كل من رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووزراء الاتصالات والصحة والثروة السمكية والنقل والعدل ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ووزير الدولة صلاح الصيادي.