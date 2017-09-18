«الهلال» توزع مواد إغاثية في جزيرة ميون

ميون (وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس كميات من المواد الإغاثية لسكان جزيرة ميون اشتملت على مواد غذائية متنوعة وذلك ضمن دعم الهيئة المتواصل للمناطق المحررة في اليمن وفي إطار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في الظروف التي يمر بها. وقال الشيخ صالح الميوني أحد وجهاء الجزيرة إن ميون بحاجة للدعم في المجالات كافة نظرا للظروف الصعبة التي تعانيها. وثمن جهود دولة الإمارات في إعادة بناء المرافق الخدمية التي تم تدميرها ونهبها من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أثناء سيطرتها على الجزيرة التي تقع في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب.

ونوه إلى أن الدور الذي قامت به دولة الإمارات واضح وجلي من خلال تحرير الجزيرة من ميليشيا الحوثي وصالح إضافة إلى ما تبذله حاليا من جهود لدعم وإنعاش المرافق الخدمية وإغاثة المواطنين.

من جانبهم أعرب سكان الجزيرة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذه المساعدات التي تسهم في التخفيف من أعباء الحياة عليهم.