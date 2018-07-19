محمد جمعة لا يمتلك رفاهية اختيار أدواره

سعيد ياسين (القاهرة)

أكد الفنان محمد جمعة، رغم ردود الفعل النقدية والجماهيرية الطيبة حول أدواره التي جسدها في ثلاثة مسلسلات عرضت في رمضان الماضي، أنه لا يمتلك رفاهية اختيار الأدوار، لأن التمثيل مصدر رزقه الوحيد، إلا أنه يرفض الأدوار السيئة، مبدياً تفاؤله بصناعة السينما في الفترة المقبلة، وأنها ستشهد ازدهاراً كبيراً، خصوصاً بعد فتح سوق جديد لها في السعودية، وهو ما يراه إضافة تتيح المجال لتقديم أعمال درامية تتناسب مع متطلبات الدراما هناك.

وشارك جمعة في رمضان الماضي بأعمال هي «أبوعمر المصري»، و«ضد مجهول»، و«الوصية». واعتبر أدواره التي تنوعت فيها بين الخير والشر والتراجيديا محطات مهمة في مشواره الفني الذي بدأه قبل أكثر من عشرين عاماً.

وقال إنه يستعد حالياً لاستكمال تصوير دوره في مسلسل «الأب الروحي» أمام أحمد عبدالعزيز وسوسن بدر، والذي عرض منه جزأين سابقا. وأضاف أن المسلسل يقع في 300 حلقة، ويجسد فيه شخصية صياد فقير يدعى «رجب»، ويدخل في صراع مع إحدى العائلات الكبيرة.

كما أنه ينتظر استئناف تصوير فيلم «يوم مصري جداً»، والذي تقوم أحداثه على مواقف تحدث في اليوم العادي للمواطن المصري.

وعن تقديمه أدواراً تراجيدية وكوميدية في التوقيت نفسه، قال إن الأمر مرتبط بكيفية صناعة الكوميديا وتقديمها، وأن الضحك ليس له مقاييس يجب اتباعها.