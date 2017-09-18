«الشرعية» تحرر مواقع للانقلابيين في حرض وصعدة والجوف

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)
حققت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي، تقدماً ملحوظاً في مدينة حرض الحدودية مع السعودية بعدما سيطرت على مواقع كانت خاضعة للميليشيات الانقلابية، كما سيطرت على مواقع في محافظتي صعدة والجوف، فيما فككت القوات البحرية شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي.
وتمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف العربي، أمس، من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع، جنوب مدينة حرض الحدودية. وكانت قوات الجيش قد نفذت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح أمس على المواقع التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في وادي بن عبدالله. وقال مصدر عسكري إن الميليشيات الانقلابية فرت من أمام الجيش الوطني، مخلفة وراءها عدداً من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة. وأكد المصدر أن الميليشيات الانقلابية تتلقى باستمرار «ضربات موجعة وخسائر مادية وبشرية كبيرة في كل من جبهتي حرض وميدي الحدوديتين»، وأنها تخسر يوماً بعد آخر العديد من مواقعها العسكرية.
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إلى ذلك، فككت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي اليمنية الساحلية. وقال مصدر عسكري يمني إن إحدى دوريات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن تمكنت أثناء دورياتها الاستطلاعية المعتادة من تحديد شبكة ألغام بحرية على بعد 10 أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب كانت قد زرعتها المليشيا الانقلابية في عرض البحر بوقت سابق. وأشار المصدر إلى أن فريق الألغام البحرية قام بسحب بعض الألغام إلى ساحل إحدى الجزر القريبة لتفجيرهما، فيما لا تزال عشرات الألغام جارٍ التعامل معها. وكانت قوات التشكيل البحري كانت قد أحبطت في الثاني من سبتمبر الجاري محاولة تسلل لفريق خبراء ألغام تابع للمليشيات، وقامت بتفجير القارب الذي كانوا عليه، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم.
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