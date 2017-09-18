«الشرعية» تحرر مواقع للانقلابيين في حرض وصعدة والجوف

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

حققت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي، تقدماً ملحوظاً في مدينة حرض الحدودية مع السعودية بعدما سيطرت على مواقع كانت خاضعة للميليشيات الانقلابية، كما سيطرت على مواقع في محافظتي صعدة والجوف، فيما فككت القوات البحرية شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف العربي، أمس، من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع، جنوب مدينة حرض الحدودية. وكانت قوات الجيش قد نفذت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح أمس على المواقع التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في وادي بن عبدالله. وقال مصدر عسكري إن الميليشيات الانقلابية فرت من أمام الجيش الوطني، مخلفة وراءها عدداً من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة. وأكد المصدر أن الميليشيات الانقلابية تتلقى باستمرار «ضربات موجعة وخسائر مادية وبشرية كبيرة في كل من جبهتي حرض وميدي الحدوديتين»، وأنها تخسر يوماً بعد آخر العديد من مواقعها العسكرية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، غارات على مواقع وأهداف للميليشيات في مدينتي حرض وميدي، وقصفت أهدافاً أخرى في بلدات «بكيل المير وحيران وكعيدنة» بمحافظة حجة. كما ساندت المقاتلات العربية هجوماً برياً واسعاً لقوات الشرعية في محافظة صعدة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن طيران التحالف شن نحو 20 غارة على مواقع وتجمعات للميليشيات في جبال «عليب» ببلدة «كتاف» شمال شرق صعدة، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع زحف لقوات الشرعية لتحرير مناطق جبلية في عليب. وخلف القصف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على بعض المواقع في جبال «عليب» بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات وتزامنت مع قصف جوي طال معسكر «كهلان» الذي يسيطر عليه الحوثيون بالقرب من مدينة صعدة. كما هاجمت مقاتلات التحالف أهدافاً للحوثيين في منطقة آل الشيخ ببلدة «منبه» شمال غرب صعدة، ومنطقة «مران» في بلدة «حيدان» الحدودية مع السعودية، بينما أفادت مصادر عسكرية ميدانية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات جراء غارات جوية على تجمع لهم في بلدة الغيل بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. وأكدت المصادر تحقيق تقدم ميداني لقوات الشرعية في الجوف في جبهة «خب والشعف» الشرقية بعد هجوم للجيش انتهى بالسيطرة على تبة الكحيل في منطقة صبرين، مشيرة إلى فرار جماعي للمتمردين من الموقع المحرر بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد. وشنت قوات الجيش الوطني أمس هجومين على مواقع للميليشيات الانقلابية في بلدتي المعافر والصلو وسط وجنوب محافظة تعز الواقعة جنوب غرب البلاد. وخلف الهجومان قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، في حين قتل مسلحان حوثيان بنيران الجيش الوطني في شرق مدينة تعز عاصمة المحافظة.

إلى ذلك، فككت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي اليمنية الساحلية. وقال مصدر عسكري يمني إن إحدى دوريات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن تمكنت أثناء دورياتها الاستطلاعية المعتادة من تحديد شبكة ألغام بحرية على بعد 10 أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب كانت قد زرعتها المليشيا الانقلابية في عرض البحر بوقت سابق. وأشار المصدر إلى أن فريق الألغام البحرية قام بسحب بعض الألغام إلى ساحل إحدى الجزر القريبة لتفجيرهما، فيما لا تزال عشرات الألغام جارٍ التعامل معها. وكانت قوات التشكيل البحري كانت قد أحبطت في الثاني من سبتمبر الجاري محاولة تسلل لفريق خبراء ألغام تابع للمليشيات، وقامت بتفجير القارب الذي كانوا عليه، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم.