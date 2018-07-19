مروة محمد: تعبت من التمثيل وانتظروني منتجة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وضعت الفنانة السعودية مروة محمد حداً للأخبار المتداولة حول اعتزالها التمثيل في الفترة الأخيرة، وتحدثت لـ«الاتحاد» عن ظروف وملابسات اتخاذها قرار اعتزال التمثيل، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار بالفعل لكن بشكل مؤقت، على عكس ما تم تداوله من أخبار حول هذا الأمر وتم فهمه من قبل البعض بشكل خاطئ، فقد فضلت بعد تفكير عميق أن تبتعد قليلاً عن التمثيل وأن تتفرغ لحياتها العائلية وتربية ابنها، في خطوة تظهر مدى اهتمامها بالاستقرار العائلي، بالإضافة إلى أنها بصدد إطلاق شركة إنتاج فنية، بعد أن قررت خوض هذا المجال ليريحها قليلاً من عناء التصوير في الأعمال الدرامية التي تأخذ منها وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً.

اهتمام عائلي

واعتبر البعض أن قرار ابتعاد مروة عن التمثيل غير منطقي، خصوصاً بعد أن نال دور «غزالة»، الذي جسدته ضمن أحداث مسلسل «قلوب بيضاء»، الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة «قناة أبوظبي»، أصداء إيجابية. إلى ذلك، قالت: «كنت أفكر في الابتعاد عن التمثيل منذ فترة طويلة، وفي كل مرة يعرض علي عمل درامي مهم، يجعلني أتراجع القرار، مضيفة: «تفكيري في الاعتزال المؤقت، يعود إلى أنني تعبت كثيراً من التمثيل، والارتباط لفترات طويلة من التصوير، الأمر الذي أبعدني عن عائلتي وبيتي، لذلك فضلت الاهتمام بالعائلة وتفريغ كل وقتي لابني».

وتابعت: «بعد أن أنهيت دوري في مسلسل «قلوب بيضاء»، اتخذت القرار سريعاً حتى لا يغريني أي عمل من جديد، وثبّت قراري باتجاهي إلى مجال الإنتاج، حيث أسست شركة إنتاج فنية تختص بإنتاج البرامج والمسرحيات، إلى جانب الأعمال الدرامية، ولكن سيكون التركيز على إنتاج البرامج بشكل أكبر، بينما سيكون إنتاج المسلسلات مشروعاً مؤجلاً، خصوصاً أنه يحتاج إلى وقت وجهد وميزانيات كبيرة»، مشيرة إلى أن الشركة أصبحت جاهزة للإنتاج، وأنها بصدد إطلاقها، لافتة إلى أن أغلب الأعمال التي جاءتها للإنتاج من السعودية، إلا أنها اعتذرت عنها بحكم استقرارها في دبي.