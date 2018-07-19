«عالم وارنر براذرز».. أسطورة هوليوودية في أبوظبي

نسرين درزي (أبوظبي)

اعتباراً من 25 يوليو الجاري يشرع باب آخر لجودة الترفيه الراقي الذي آلت إليه العاصمة بعد تكريسها الوجهة السياحية الأكثر تنوعاً بما فيها من مرافق آسرة وعناوين مبهرة للاستكشاف، يتمثل في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، مدينة الشخصيات الكرتونية الأضخم في الشرق الأوسط، التي ترفع النقاب عن تفاصيل مشوقة لمناطقها ومتاهاتها التي ستحتل رأس قائمة مواقع المرح والتسلية الأكثر استقطاباً.

عصر ذهبي

يجتمع أهم نجوم الكرتون على الشاشة الصغيرة وفي السينما للمرة الأولى تحت سقف واحد ضمن «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، الذي يستضيف شخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة، متباهياً بباتمان وسوبرمان ووندر ومان، ومشاهير الأنيميشن لوني تونز وهانا - باربيرا وتوم آند جيري وباغز باني وسكوبي - دو وذا فلينستونز. وتصطحب المدينة الساحرة زوارها إلى 6 مناطق أشبه بالحلم هي: وارنر براذرز بلازا، ومتروبوليس، وغوثام سيتي، وكرتون جانكشن، وبيدروك، وديناميت غالتش. وكلها تجسد رحلة استطلاع إلى مكامن التصميم المعماري العريق «آرت ديكو» المستوحى من عصر هوليوود الذهبي.

إلى ذلك، أورد محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» المطور الرسمي لـ«عالم وارنر براذرز» أن التحديات كانت كبيرة لتقديم هذا المعلم الترفيهي العائلي الذي يتفرد بمناطقه التفاعلية وشخصياته الشهيرة. وذكر أن ما يميز الوجهة الجديدة على جزيرة ياس أنها تلخص كتاباً مفتوحاً لصور هوليوود الكرتونية مع كل عوامل الإبهار التي تجتمع للمرة الأولى في مكان واحد. وبالإضافة إلى خيارات الاستمتاع بأشهى المأكولات في صالات المطاعم، وتتيح المدينة الترفيهية الأولى في المنطقة لضيوفها فرصة التمتع بزيارة خاصة إلى طاولاتهم من قبل عدد من الشخصيات المفضلة لديهم.