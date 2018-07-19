«101 إكس».. فريق المهمات التقنية

هناء الحمادي (دبي)

بالتزامن مع عام زايد يقدم فريق 101 إكس، المنبثق عن محطة «المستقبليون»، ورشا بعنوان «هذه رؤية زايد»، لنقل المعرفة التكنولوجية من طالب إلى طالب. وتمهيداً لتحقيق الاكتفاء التقني في المجتمع، والاستغناء عن المحتوى المستورد، أطلق 15 شاباً مواطناً مشروع محطة «المستقبليون»، التي تتخذ مركز الشباب في دبي مقراً لها. ويغطي الأعضاء 8 مجالات تقنية، أبرزها الروبوتات، والطائرات من دون طيار (درونز)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ويتم تأهيلهم علمياً ومهاراتياً في المحطة، التي تضم متخصصين للمساهمة في إطلاق ابتكارات جديدة بتوقيعهم، وهي في طريقها للتعاون مع مخترعين عرب.

سبب التأسيس

ويؤكد راشد المزروعي، مؤسس المحطة، أن إنشاء فريق 101 إكس تحدى صعوبات، أهمها دخول السوق التقني بالدولة، مشيراً إلى أنه سعى من خلاله إلى العمل بروح الفريق الواحد الذي لديه شغف كبير بابتكار اختراعات جديدة ومميزات عالية.

ويضيف: «تم تأسيس فريق 101 إكس الطلابي ليضم موهوبين في المجالات التقنية، بحيث يتم تأهيلهم على أيدي خبراء من فريق محطة «المستقبليون» ليكونوا الصف الثاني لهم، ونطمح من خلال الفريق إلى ريادة الأعمال في المجال التقني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن بصناعة التكنولوجيا».