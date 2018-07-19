شاب يمشي 30 كيلومتراً ليصل عمله.. فمنحه المدير سيارته

ميامي (أ ف ب)

رفض الشاب والتر كار أن يفوت اليوم الأول في عمله في شركة نقل أثاث، فما كان منه عندما تعطلت سيارته ولم يجد وسيلة أخرى، إلا أن مشى مسافة أكثر من 30 كيلومتراً، فاستفاق بعد منتصف الليل لقطع المسافة، وقد كوفئ والتر كار البالغ عشرين عاماً على اندفاعه؛ إذ أن «المدير» صاحب العمل لوك ماركلين قدم له سيارته الخاصة.. وقد انتشرت هذه القصة سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفضل جيني لامي من آلاباما التي توجه كار إلى منزلها في أول مهمة له في الشركة الجديدة.

وهي نشرت القصة عبر «فيسبوك».

وقالت عن كار في رسالة استقطبت أكثر من ستة آلاف ردة فعل: «إنه متواضع ولطيف وبهيج. أنا معجبة جداً بهذا الشاب!».

وقالت لامي إن كار أخبرها أن عائلته أصلها من نيو أورلينز وقد فقدت منزلها في إعصار كاترينا فانتقلت إلى آلاباما، وكان كار دفع إيجار شقته ولم يعد يملك أي فلس، فترك منزله في هوموود في ولاية آلاباما بعيد منتصف الليل الجمعة الماضي ليقطع مسافة أكثر من 30 كيلومتراً للوصول إلى العمل، وبعد أربع ساعات على انطلاقه أوقفه شرطي على الطريق، وقد أعجب بصراحة كار فقدم له طعام الفطور ونقله مسافة كيلومترات.

وبعد وصوله إلى قرية أخرى توقف شرطي آخر أبلغه زميله بوضع كار، وأوصله إلى وجهته النهائية عند السيدة لامي وأخبرها بالقصة، وعندما علم صاحب العمل بالقصة قرر إعطاء سيارته للموظف الجديد.

وأطلقت لامي بعد ذلك نداء لجمع الأموال لكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي جمعت حتى الأربعاء الماضي 60 ألف دولار، وقال الرجل الشاب في شريط فيديو: «لا بد أن يكافأ الشخص على الجهود التي يبذلها».