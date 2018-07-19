«معاً أصدقاء».. نافذة إعلامية لإبراز المواهب

الشارقة (الاتحاد)

انطلق برنامج «معاً أصدقاء»، الذي يعرضه تلفزيون الشارقة، من خلال قالب حواري ثقافي ترفيهي، يشمل الأطفال واليافعين، يسعى إلى التعرف إلى مواهبهم وإبرازها من خلال مساندتهم، وتقديم المعارف التي تناسب قدراتهم، إلى جانب تعزيز القيم، وترسيخ مفاهيم الانتماء التي تساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية لديهم.

وتستضيف كل حلقة من حلقات البرنامج عدداً من الموهوبين، وتتناول خلالها قيمة أخلاقية أو إنسانية أو مجتمعية، من خلال حوار يحثهم على التفكير والتفاعل مع مختلف القضايا المطروحة، لا سيما تلك التي ترتبط بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك المبادرات والفعاليات التي تقام في الشارقة.

واستضاف البرنامج حتى الآن نخبة من الأطفال الموهوبين، منهم مريم محمد ماجد الفائزة بلقب منشد الشارقة الصغير لهذا العام، وعبدالله المنصوري الموهوب في مجال الروبوت، والمشارك بالعديد من المسابقات والجوائز على مستوى الدولة، وممثل الإمارات في أولمبياد الروبوت العالمي بتايلاند، والفائز بالمركز الأول في مسابقة رادار القراءة، وغيرهم العديد من المواهب الصاعدة.

ويشتمل البرنامج الذي تنتجه وتعده نجوى جمعة، ويخرجه ريهان عمران، وحيدر تحسين، وتقدمه سمر عبد العزيز، على عدد من الفقرات المتنوعة التي تجعل منه برنامجاً متكاملاُ، كفقرة «اسمعونا» التي تجمع بين التعريف والتوعية بمسائل مختلفة، وفقرة «لحظة من فضلك» التي تعتبر استطلاعاً خارجياً للرأي، حيث ترصد آراء المشاهدين الصغار في المدارس أو في الأماكن العامة، حول محاور مختلفة، بالإضافة إلى فقرة «الضيف المختص» التي تعتمد الحوار الداخلي المباشر في الاستوديو.

وتقول عايدة بطي حديد، مدير إدارة البرامج بقناة الشارقة: «يأتي إعداد برنامج «معاً أصدقاء» في سياق استراتيجية مؤسسة الشارقة للإعلام القائمة على إنتاج باقة متنوعة من البرامج المتخصصة والموجهة للأطفال واليافعين، حتى تساهم في صقل شخصياتهم، وتنمية طاقاتهم، وتترك فيهم أثراً تحفيزياً إيجابياً».