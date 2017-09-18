«دبي أوبرا» تخاطب العالم بأقوى العروض الكلاسيكية

أحمد النجار (دبي)

كشف جاسبر هوب المدير التنفيذي لـ«دبي أوبرا»، عن الأجندة الفنية التي أعدتها دبي أوبرا ضمن برنامجها للشهرين المقبلين، التي تتضمن باقة عروض باهرة، تحمل توقيع نخبة من صنّاع الفنون الأدائية ورواد الموسيقى ونجوم الغناء من مختلف ثقافات العالم، وأكد أن الجمهور على موعد مع نجم الفلامنكو الإسباني إيفا يربابوينا، الذي يتمتع بخفته الساحرة وطريقته العبقرية في أداء ألوان الرقص الذي يدهش الحواس منذ الإيقاع الأول، ويبتكر الفرح بنكهات متعددة، ويسافر بالأحاسيس إلى عوالم ملهمة يغمرها الإمتاع والدفء.

أما آنا نيتربكو، التي أبهرت جمهورها في عرضها للموسم الماضي «فيردي» والذي احتضنه مسرح «لا سكالا»، ونالت تصفيقاً حاراً من الجمهور مدة 11 دقيقة متواصلة، حيث تعد واحدة من أكبر نجمات الأوبرا.. فتشارك في أمسية على خشبة مسرح «دبي أوبرا» وزوجها التينور الأذربيجاني يوسف إيفازوف الحائز جائزة «إلتشن أزيزوف»، كأحد العازفين المنفردين على مسرح «بولشوي» في موسكو، بقيادة المايسترو ميخائيل تاتارنيكو الذي قاد العديد من فرق الأوركسترا الشهيرة في حياته، وتقام الأمسية 21 سبتمبر الجاري، وتتضمن أجمل أغنيات الأوبرا الكلاسيكية، التي كتبها فيردي وبوتشيني وجيوردانو وآخرين.

نجمة المسرح

كما تشهد دبي أوبرا أمسية أسطورية تحييها نجمة المسرح الموسيقي ليا سالونغا، التي اشتهرت بصوتها القوي والعذب في مختلف دور الأوبرا حول العالم، حيث ستحط رحالها في دبي لأول مرة، لتقدم باقة من أجمل ما غنت في أفلام ديزني، وعلى مسارح بروداي بما فيها أغان من البؤساء، مثل «ميس سايغون» و«قصة الحي الغربي»، و«علاء الدين» و«مولان» وغيرها.