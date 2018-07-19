نوعية النوم في «دول المساواة» أفضل

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة أن الأزواج الذين يعيشون في دول تعمها المساواة بين الجنسين ينامون بشكل أفضل.

ووفقًا للدراسة، التي أجراها فريق علماء الاجتماع في جامعة ملبورن على أكثر من 14 ألف شخص في 23 دولة أوروبية، يستفيد كلا الجنسين من مستويات أفضل من النوم في البلدان التي يلعب فيها الرجال دوراً أكثر نشاطاً في رعاية الأطفال وتتولى فيها النساء مناصب عالية.

وحلل الباحثون بيانات من مؤشرات تمكين المرأة في الأمم المتحدة ومستويات جودة النوم من المسح الاجتماعي الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار عدد النساء في المناصب العليا وفجوة الأجور بين الجنسين.

ووجدت الدراسة، وفقا لموقع «independent»، أن 14 في المائة من الرجال في المملكة المتحدة و20 في المائة من النساء يعانون من النوم المضطرب، في حين احتلت النرويج المرتبة الأعلى في القائمة، حيث أن ثلاثة في المائة من الرجال وتسعة في المائة فقط من النساء يعانون النوم المضطرب.

وفي الوقت نفسه، تم تصنيف أوكرانيا في أدنى مستوى، حيث ارتفعت مستويات اضطراب النوم إلى 16 في المائة بين الرجال و22 في المائة للنساء.

وخلصت الدراسة إلى أنه عندما تكون مسؤوليات رعاية الأطفال والالتزامات المنزلية والعائلية موزعة بالتساوي في الدول التي تؤمن بتمكيّن النساء، يستفيد كلا الجنسين من نوعية نوم أفضل نتيجة لذلك.