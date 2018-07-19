«أربعة مكونات» سر رشاقة جيسيكا ألبا

أبوظبي (الاتحاد)

لا تعد النجمة الأميركية جيسيكا ألبا سيدة أعمال ناجحة مسؤولة عن شركة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات فقط، بل إنها أم لطفلين أيضاً ولديها حياة مليئة بالانشغالات، ورغم كل ذلك فهي تحافظ على رشاقتها وجمال بشرتها باعتماد قاعدة «أربعة مكونات».

إلا أن من يتابع جيسيكا (36 سنة) على حسابها على «إنستغرام» يعلم أنها تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على جسدها الممشوق وبشرتها المتوهجة، حيث إنها تخصص فترات منتظمة تقضيها في صالة الألعاب الرياضية.

ولكن جيسيكا، وفقاً لموقع «her»، لديها سر يتعلق بالنظام الغذائي الذي تتبعه والذي أرشدتها إليه مسؤولة التغذية لدى النجمات الشهيرات كيلي ليفيك، وأصبحت تدين لها جيسيكا بالفضل لأنها غيّرت تماماً طريقة تفكيرها في الطعام، على حد قولها.

وطلبت جيسيكا من كيلي مساعدتها في تعزيز طاقتها والابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الالتهابات، مع عدم رفع نسبة السكر في دمها، ونصحتها باتباع قاعدة أربعة مكونات.

وقالت جيسيكا إنها أصبحت تتبع قاعدة أربعة مكونات في وجبة واحدة وهي تجمع بين بروتينات ودهون وألياف وخضراوات، وهي التشكيلة التي تعمل على إيقاف جميع هرمونات الجوع في الجسم وإطالة منحنى السكر في الدم. وبدلاً من حساب السعرات الحرارية، فإنها تحصل على الشعور بالهدوء والاسترخاء.