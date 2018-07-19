«فيرست مان» يفتتح مهرجان فينيسيا السينمائي

روما (د ب أ)

ذكر منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أمس، أنه من المقرر أن يتم عرض فيلم «فيرست مان» أي الرجل الأول، للمخرج الأميركي داميان تشازيل، ومن بطولة النجم الكندي ريان جوسلينج، لدى افتتاح المهرجان هذا العام.

ومن المقرر عرض الفيلم - الذي تدور أحداثه حول الهبوط على سطح القمر، ويجسد فيه جوسلينج 37 عاماً دور نيل أرمسترونج، أول رائد فضاء يطأ بقدمه على سطح القمر في عام 1969 - في 29 أغسطس المقبل، كأحد الأفلام المتنافسة للحصول على جائزة «الأسد الذهبي».

وجاء في بيان المهرجان أن «الإعلان عن العرض العالمي الأول للفيلم، يأتي عشية الذكرى التاسعة والأربعين لوصول بعثة أبولو/11 إلى سطح القمر.

ويشار إلى أن العمل السينمائي هو الأول بالنسبة لتشازيل منذ تقديمه الفيلم الرومانسي الغنائي الذي حاز على استحسان النقاد «لا لا لاند»، وهو من بطولة جوسلينج أيضاً، والذي كان فيلم الافتتاح بالمهرجان في عام 2016، ثم حاز فيما بعد على ست جوائز أوسكار.

وتستضيف فينيسيا أقدم مهرجان سينمائي في العالم، والذي كان قد تأسس في عام 1932 ومن المقرر إقامة الدورة الـ 75 للمهرجان خلال الفترة بين 29 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين... وسوف يعلن منظمو المهرجان عن البرنامج الكامل للفعاليات في 25 يوليو الجاري.