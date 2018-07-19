اكتشف المفاجأة في «صيف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، عرض «اكتشف المفاجأة» الذي يقدم جوائز فورية وجوائز كبرى للمتسوقين في مراكز التسوق الأرقى في أبوظبي، وتقام فعاليات عرض «اكتشف المفاجأة» يومي 20 و21 يوليو في دلما مول، ضمن فعاليات موسم صيف أبوظبي 2018،

وكان موسم صيف أبوظبي 2018 قد أعلن عن تقديم 26 جائزة للفائزين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في دلما مول، وذلك ضمن عرض «اكتشف المفاجأة». بالإضافة إلى عروض التخفيضات التي تصل إلى 80%، ويمكن للمتسوقين دخول السحب لاكتشاف المفاجآت والهدايا التي يقدمها موسم صيف أبوظبي، وكذلك الدخول في السحب على الجائزة الكبرى لكل 250 درهماً، يتم إنفاقها خلال التسوق، لربح أربع سيارات نيسان باترول.

وتتضمن الجوائز الفورية التي سيتم تقديمها في عطلة نهاية هذا الأسبوع، تذاكر دخول إلى حلبة مرسى ياس، وتذاكر عائلية لدخول وادي المغامرات بالعين، وكذلك قسائم هدايا من مجوهرات لايف ستايل، وبالإضافة إلى ذلك سيحصل المتسوقون على فرصة ربح جائزة فورية مقدمة من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي من المتاجر الموجودة في دلما مول، والمشاركة في عرض «اكتشف المفاجأة».