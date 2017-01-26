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نقل تحيات خليفة وشهد بحضور الرئيس الهندي مراسم احتفال الهند بـ «يوم الجمهورية»

فيديو.. محمد بن زايد: مشاركتنا تجسيد للمشاعر الصادقة للإماراتيين تجاه الشعب الهندي
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

نيودلهي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مشاركة سموه في احتفالات الهند بيوم الجمهورية تجسيد للمشاعر الصادقة للشعب الإماراتي تجاه الشعب الهندي الذي تربطه به علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية وثيقة منذ القدم، وتأكيد على أن العلاقات الإماراتية - الهندية أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل في إطار من التفاهم في المواقف والتوجهات، سواء على مستوى الروابط الثنائية، أو فيما يتعلق بالمتغيرات والتحديات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية.

وقال سموه في تصريح بالمناسبة أمس: «إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشارك جمهورية الهند الصديقة الاحتفال بيوم الجمهورية الثامن والستين.. هذه المناسبة الوطنية الهندية التي تحمل في طياتها كل معاني العزيمة والإصرار التي تميز بها الشعب الهندي عبر مسيرته التاريخية نحو الاستقلال والحرية، ويستلهم الآن قيمها الحضارية الراقية في مسيرته نحو التنمية والنهضة وأخذ مكانه الذي يستحقه في مضمار التقدم العالمي».

ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها إلى الحكومة والشعب الهندي الصديق بهذه المناسبة، معرباً عن شكره وامتنانه الكبيرين لدعوته للمشاركة في هذا الاحتفال السنوي المتميز الذي يعكس عراقة هذا البلد وعمقه التاريخي وتراثه الحضاري الثري، وما يشهده من قفزات تنموية رائدة في المجالات كافة تثير إعجاب العالم واحترامه.

وأضاف سموه : إن المشاركة في احتفالات «يوم الجمهورية» تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات والمعاني المهمة لحاضر ومستقبل العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، فهي تجسيد للمشاعر الصادقة للشعب الإماراتي تجاه الشعب الهندي الذي تربطه به علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية وثيقة منذ القدم وتأكيد على أن العلاقات الإماراتية - الهندية أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل في إطار من التفاهم في المواقف والتوجهات سواء على مستوى الروابط الثنائية أو فيما يتعلق بالمتغيرات والتحديات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «يمثل «يوم الجمهورية»، وهو يوم إقرار الدستور الهندي الذي وضع الأسس القوية للوحدة والانطلاقة التنموية الكبرى علامة فارقة في مسيرة الهند نحو بناء نموذج سياسي قائم على التنوع، في إطار الوحدة والتعايش بين المعتقدات والثقافات والطوائف المختلفة ضمن نسيج وطني واحد ضمن لها الاستقرار الذي مكنها على مدى السنوات الماضية من السير بخطوات واسعة وواثقة لتحقيق التنمية والنهضة على المستويات كافة.. وهذا مثال حي على دور القيم الإيجابية في بناء الأمم، ودفعها إلى مقدمة الصفوف في العالم، وهو ما نؤمن به في دولة الإمارات، ونعمل من أجله عبر تعزيز قيم التعايش والحوار والتسامح باعتبارها قيماً أساسية لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض من دونها أو يحافظ على وحدته وأمنه واستقراره ومساهمته في مسيرة الحضارة الإنسانية، وتعزيز هذه القيم ونشرها في العالم كله، بما يدعم أسس الأمن والسلم العالميين. ... المزيد
     
 

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