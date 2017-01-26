فيديو.. محمد بن زايد: مشاركتنا تجسيد للمشاعر الصادقة للإماراتيين تجاه الشعب الهندي

نيودلهي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مشاركة سموه في احتفالات الهند بيوم الجمهورية تجسيد للمشاعر الصادقة للشعب الإماراتي تجاه الشعب الهندي الذي تربطه به علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية وثيقة منذ القدم، وتأكيد على أن العلاقات الإماراتية - الهندية أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل في إطار من التفاهم في المواقف والتوجهات، سواء على مستوى الروابط الثنائية، أو فيما يتعلق بالمتغيرات والتحديات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية.

وقال سموه في تصريح بالمناسبة أمس: «إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشارك جمهورية الهند الصديقة الاحتفال بيوم الجمهورية الثامن والستين.. هذه المناسبة الوطنية الهندية التي تحمل في طياتها كل معاني العزيمة والإصرار التي تميز بها الشعب الهندي عبر مسيرته التاريخية نحو الاستقلال والحرية، ويستلهم الآن قيمها الحضارية الراقية في مسيرته نحو التنمية والنهضة وأخذ مكانه الذي يستحقه في مضمار التقدم العالمي».

ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها إلى الحكومة والشعب الهندي الصديق بهذه المناسبة، معرباً عن شكره وامتنانه الكبيرين لدعوته للمشاركة في هذا الاحتفال السنوي المتميز الذي يعكس عراقة هذا البلد وعمقه التاريخي وتراثه الحضاري الثري، وما يشهده من قفزات تنموية رائدة في المجالات كافة تثير إعجاب العالم واحترامه.

وأضاف سموه : إن المشاركة في احتفالات «يوم الجمهورية» تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات والمعاني المهمة لحاضر ومستقبل العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، فهي تجسيد للمشاعر الصادقة للشعب الإماراتي تجاه الشعب الهندي الذي تربطه به علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية وثيقة منذ القدم وتأكيد على أن العلاقات الإماراتية - الهندية أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل في إطار من التفاهم في المواقف والتوجهات سواء على مستوى الروابط الثنائية أو فيما يتعلق بالمتغيرات والتحديات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية.