السيطرة المفرطة تضر الطفل

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة أن الإفراط في سيطرة الآباء والأمهات على أطفالهم تؤثر سلباً على قدراتهم على إدارة عواطفهم وسلوكاتهم.

وقالت نيكول بيري، الكاتبة الرئيسة للدراسة والباحثة بجامعة مينيسوتا الأميركية: «إن البحث أظهر أن الأطفال الذين لديهم آباء وأمهات متحكمون قد يصبحون أقل قدرة على التعامل مع المتطلبات الصعبة أثناء النمو، خاصة في فترة البيئة المدرسية المعقدة».

وأضافت أنه من غير المرجح لهؤلاء الأطفال أن يستطيعوا تنظيم عواطفهم وسلوكهم بشكل فعال في الفصل الدراسي، مع معاناتهم في تكوين صداقات، وتراجع التحصيل الدراسي.

وأكدت الدراسة أن الأطفال يعتمدون على أوليائهم لتفهم عواطفهم واحتياجاتهم، ما يساعدهم على تطوير قدراتهم على التعامل مع المواقف الصعبة بأنفسهم أثناء نموهم، ويؤدي إلى صحة عقلية وجسدية أفضل، وعلاقات اجتماعية صحية ونجاح أكاديمي.

وتؤكد النتائج، وفقا ًلموقع «siasat»، أهمية تثقيف الآباء والأمهات بشأن دعم استقلال الأطفال، من خلال التعامل مع التحديات العاطفية، ومساعدتهم على تعلم التحكم في عواطفهم وسلوكهم، من خلال التحدث معهم حول كيفية فهم مشاعرهم، وتوضيح السلوكات التي قد تنتج عن الشعور بعواطف معينة، فضلاً عن عواقب الاستجابات المختلفة.

كما يمكن للآباء مساعدة أطفالهم على تحديد استراتيجيات التعامل الإيجابية، مثل التنفس العميق، والاستماع إلى الموسيقى، والتلوين أو اللجوء إلى مكان هادئ.