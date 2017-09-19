«تطبيق زايد» ينشر القيم بين الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «لمسة»، صاحبة التطبيق التعليمي الرائد للأطفال، والتي تتخذ من twofour54 مقراً لها، إطلاق شخصية جديدة تحمل اسم «زايد» وتضاف إلى قائمة الشخصيات المحببة في التطبيق، وذلك استجابةً ودعماً لمبادرة «2018 عام زايد».

وتحمل شخصية زايد في تطبيق لمسة الطابع الإماراتي شكلاً سواء بالزي أو الملامح، أما موضوعاً فستحمل القيم والأخلاق، والتي ستكون عنواناً لمحتويات جديدة يطلقها التطبيق بمناسبة إدراج التربية الأخلاقية مادة تدرس رسمياً في مدارس الإمارات مع بداية العام الدراسي. وقالت مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي و twofour54، إن أبرز أهداف twofour54 الرئيسة تتمثل في تطوير محتوىً إعلامي محلي أصيل، يتوافق مع قيمنا وعاداتنا، ويتميز بجودة عالية قادرة على المنافسة عالمياً، معربة عن سعادتها بمبادرة «لمسة» التي تترجم هذا الهدف بوضوح.

وأشارت بدر ورد، مؤسس تطبيق لمسة إلى القيم والأخلاق الحميدة في المحتويات التي سيعمل تطبيق لمسة على إنتاجها على مدى العام، ليبث من خلالها عراقة الماضي بروحه وأصالته في نفوس أطفالنا ويحفزهم في نفس الوقت نحو مستقبل مشرق.

ويعرف تطبيق لمسة بمحاكاته للقضايا الاجتماعية التي تواجهها المنطقة العربية بطريقة خلاقة تحبب الطفل في التعلم والإبداع وتغرس فيه القيم والأخلاق والهوية العربية، الأمر الذي أوجد له قاعدة عريضة من المستخدمين في مختلف الدول العربية، وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.