خطوات تعزز «الكاريزما»

ترجمة: عزة يوسف

قدمت مدربة الحياة البريطانية، كارول آن رايس، نصائح لزيادة سحر الشخصية وتأثيرها بما يعرف بـ «الكاريزما»، في خطوات بسيطة، أوردها موقع «femalefirst»:

* السلوك: تصرفي «كما لو» أنك تتمتعين بالفعل بشخصية ساحرة. قفي مستقيمة الظهر، حافظي على ابتسامتك، وسيري كما لو كنت تضيئين الغرفة. دعي لغة جسدك تكون دافئة ومرحبة. سوف يصدق آخرون ذلك وسرعان ما ستصبحين كذلك بالفعل.

* التأثير: صافحي بحرارة وابحثي عن التواصل المباشر بالنظر في العينين، ووزعي الابتسامات على نطاق واسع. أعربي عن سعادتك لمقابلة الأشخاص مع مناداتهم بأسمائهم ما يعطي انطباعا بأنهم تذكريهم.

ابدئي الاهتمام: يسعى معظم الناس إلى من يستمع إليهم. اطرحي الأسئلة باهتمام حقيقي، مع السعي لمعرفة التفاصيل بتطفل. وكوني الشخص الذي يتحدث 20 في المائة ويسمع للآخرين 80 في المائة.