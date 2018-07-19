اوبيانج يبحث عن دور مع ويستهام

لندن (رويترز)

يتطلع بيدرو اوبيانج، لاعب وسط وستهام يونايتد، لدور مؤثر مع الفريق في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أبعدته الإصابة عن النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وغاب اللاعب الإسباني البالغ عمره 26 عاماً عن أربع من 24 مباراة في الدوري، قبل تعرضه لإصابة في الركبة، وجاءت مشاركته الوحيدة منذ يناير كبديل في ختام الموسم.

وأبلغ اوبيانج موقع النادي الرسمي في الانترنت «كنت دائماً أحاول أن أكون مؤثراً. أعتقد أن كل لاعب في التشكيلة يحاول منح الفريق أمراً مختلفاً، وربما أحاول إيقاف الفرق المنافسة وبدء هجماتنا، وأسعى لتطوير ذلك كل يوم.

من المهم أن يملك الفريق التوازن، كل لاعب يحاول تقديم أفضل ما لديه في مركزه، وأحاول التطور في مركزي. ورحب اوبيانج بالمنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية بعد التعاقد مع لاعبين جدد، إذ سيزيد ذلك في خط الوسط بعد وصول جاك ويلشير من أرسنال، بالإضافة إلى وجود مارك نوبل واديميلسون فرنانديز.

وقال اوبيانج: «لو لم تكن هناك منافسة فهذا يعني أنك لست جيداً بما يكفي. المنافسة جيدة ودائماً يجب أن ننافس ضد الآخرين سواء كانوا أكبر أو أصغر في السن فهذا يساعدنا.

هذا فريق ويجب أن يلعب أفضل لاعب في كل مركز».

ويفتتح وستهام مشواره في الدوري عندما يحل ضيفاً على ليفربول يوم 12 أغسطس.