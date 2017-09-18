حبيب الصايغ: تفعيل الدور التنويري في مواجهة وحش التطرف والإرهاب

محمد عبد السميع (العين)

صرح حبيب الصايغ، الأمين العام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس اتحاد كتاب أدباء الإمارات، أن اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام تواصل اجتماعاتها، التي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 16 سبتمبر الجاري، موضحا أنه خلال اللقاءات والندوات تمت مناقشة بعض القرارات المتعلقة بالاجتماعات المقبلة، وتحديد الإطار العام للبيان النهائي.

وذكر أن الاجتماعات جرت في جو يسوده الألفة واحترام الرأي والرأي الآخر، وأسفرت عن جملة من القرارات، منها الاتفاق على إصدار «إعلان العين»، وموقف الكتاب والأدباء العرب من الإرهاب في ضوء توصيات الندوة الكبرى «الثقافة في مواجهة الإرهاب».

وقال: إن ما تمخضت عنه الاجتماعات تتضمن أيضاً بحث حال الحريات في الوطن العربي وتوزيع مشروع تعديل النظام الأساسي الجديد على أعضاء الوفود، موضحاً أنه سيتم اليوم مناقشة المشروع من خلال لجنة مؤلفة من سبعة اتحادات برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، وبإشراف حبيب الصايغ.

وأضاف أن مشروع النظام الأساسي يهدف إلى مناقشة المستجدات وتحويل اتحاد كتاب العرب إلى مؤسسة ثقافية تخدم المثقف والإنسان العربي، كما أنها تساهم في تفعيل الدور التنويري التوعوي، خاصة في مواجهة وحش التطرف والطائفية والإرهاب.

من ناحية أخرى، توجه معين شلبية، عضو اتحاد كتاب العرب والفلسطينيين في الداخل 48، بالشكر إلى حبيب الصايغ لدعمه وتبنيه تخصيص جائزة لكتاب وأدباء فلسطينيين الداخل 48، معتبراً أن الجائزة تشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.