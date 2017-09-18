مشاركة خليجية مميزة في «ملتقى الشارقة الدولي للراوي»

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف إمارة الشارقة 28 دولة خليجية وعربية وأجنبية، في ملتقى الشارقة الدولي للراوي السابع عشر الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، حيث تشارك المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى دولة الإمارات، وتنطلق فعاليات الملتقى في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار 3 أيام. وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: «تتنوع مشاركة الدول الخليجية لتغطي الكثير من الأنشطة والبرامج التي يتضمنها الملتقى على مدار أيامه الثلاثة، فعلى سبيل المثال، تشارك دولة الإمارات في الورش الاستباقية والورشة الإقليمية والمقاهي الثقافية والندوات العلمية، بالإضافة إلى سوق الدمى والأقنعة، وعروض الفنون الشعبية، أما المملكة العربية السعودية، فتشارك في الورشة الإقليمية والمقاهي الثقافية والندوات العلمية، بالإضافة إلى الورش الفنية، بينما تتركز مشاركة مملكة البحرين في الورشة الإقليمية والمقاهي الثقافية والندوات العلمية، بالإضافة إلى مسرح العرائس، في حين تشارك سلطنة عُمان في الورشة الإقليمية والمقاهي الثقافية والندوات العلمية، أما دولة الكويت، وهي ضيف شرف الملتقى لهذا العام، فتشارك في الورشة الإقليمية والندوات العلمية والورش الاستباقية، بالإضافة إلى سرد الحكايات في المواقع الخارجية».

وأضاف: «نرحب أجمل ترحيب بالدول الخليجية الشقيقة المشاركة، فهم كما هي حالهم دوماً في بلدهم الإمارات، وفي الشارقة خصوصاً التي اعتادت استقبالهم في هذا الحدث الخاص بالحكواتيين والرواة والباحثين».

وأضاف الدكتور المسلم: «إن الدعم اللامحدود المقدم من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يساهم مساهمة فعالة وحيوية في إنجاح الملتقى، في ظل رعاية كبيرة وتفصيلية ودقيقة يحظى بها الملتقى من قبل سموه».