ميلان يحتج على تعليق مشاركته الأوروبية

لوزان (أ ف ب)

تقدم ممثلون عن نادي ميلان الايطالي باحتجاج لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» على قرار منعه من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) الموسم المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف.

وحضر عن النادي الإيطالي المدير العام ماركو فاسوني، والمديرة المالية فالنتينا مونتاناري والمحاميان روبرتو كابيلي واندريا اييلو. ولم يدل أي منهم بتصريح لوسائل الإعلام.

وكانت هيئة الرقابة المالية على النوادي في الاتحاد الأوروبي، قررت في يونيو الماضي استبعاد الفريق الإيطالي عن مسابقة الدوري الأوروبي في أول نسخة يتأهل فيها.

وجاء في قرارها أن نادي ميلان «استبعد من أي مسابقة أوروبية يتأهل إليها في الموسمين المقبلين»، موضحاً أن الاستبعاد «من مسابقة واحدة، سواء في 2018 -2019 أو 2019 -2020»، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في 13 أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو إلى مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض لي يونج هونج.