بدء تلقي العروض المشاركة في «الفجيرة الدولي للمونودراما»

السيد حسن (الفجيرة)

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن بدء تلقي ترشيحات العروض المسرحية التي ستشارك في مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في جولته الجديدة، وضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وقال حمدان كرم الكعبي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الهيئة: «تم التخفيف من الاشتراطات العديدة التي تم وضعها كشروط للاشتراك في مهرجان العروض المسرحية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين للمشاركة في المهرجان، على أن يتم اختيار 12 عرضاً مسرحياً للمشاركة في الدورة القادمة للمهرجان».

ولفت الكعبي إلى أن لجنة التحكيم التي تم تشكيلها لتلقي الترشيحات وفحصها ودراستها، وسيكون أساس قبول العروض هو الدعوة إلى التسامح بين الأعراق المختلفة، وضرورة التعايش بين الجميع وعدم إقصاء الآخر.

من جهته، أفاد مدير إدارة الشؤون الثقافية فيصل جواد بأن الهيئة اختارت لجنة مشاهدة متخصصة لمتابعة العروض وترشيح أفضل 12 عملاً لعرضها، مشيراً إلى أن العروض لن تكون في محل تنافس خلال المهرجان، باعتبار أن المهرجان فضاء للعروض المتميزة في مضمار المونودراما