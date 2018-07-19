3 «ديوك» تحلم بالكرة الذهبية

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد شهر كامل من الجهد والعرق والقتال والحلم، توج منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم بروسيا، بفضل جماعية الأداء وانسجام الخطوط الثلاثة، ما جعل خبراء الكرة الأوروبية والصحافة الفرنسية على وجه الخصوص، يرشحون عدداً من أبطال العالم لنيل جائزة الكر الذهبية هذا العام خلفاً للنجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخراً من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

و«الديوك» الثلاثة هم أنطوان جريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابى، فالأول جريزمان هو نجم وهداف فريق أتليتكو مدريد الإسباني، ونجح في قيادة الفريق للحصول هذا العام على بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وكان هو مفتاح حسم الكثير من المباريات بفضل أهدافه الرائعة وتمريراته الحاسمة، وها هو يحقق الإنجاز الأكبر بالفوز ببطولة كأس العالم مع منتخب «الديوك» وكان دوره مؤثراً في فوز بلاده بالبطولة بأهدافه (4 أهداف) وتمريراته الحاسمة (واحدة لرافائيل فاران والأخرى لصامويل أومتيتي أسفرتا عن هدفين).

والديك الثاني هو قلب الدفاع الموهوب رافائيل فاران الذي أحرز مع ريال مدريد بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج» أهم بطولة على مستوى الأندية، وأضاف إليها أهم بطولة كروية على ظهر الكرة الأرضية وهى كأس العالم، وكان أداؤه متميزاً على امتداد البطولة، ولعب دوراً لافتاً في تأمين دفاع «الديوك»، بل ونجح أيضاً في تسجيل هدف مهم في مرمى منتخب أوروجواي في دور الثمانية للبطولة.

والنجم الثالث هو كيليان مبابي ظاهرة الكرة الفرنسية، لأنه بعد تألقه مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، وفوزه معه بالثلاثية (الدوري والكأس وكأس الرابطة )، كان عنصرالحسم الأول في فوز منتخب فرنسا بالمونديال، ولعب مباراة تاريخية أمام الأرجنتين في دور الـ 16 سجل خلالها هدفين منحا الديوك بطاقة التأهل لدور الثمانية، فضلاً عن تسببه في ركلة جزاء لمصلحة فريقه، واختتم البطولة بدور مهم في المباراة النهائية ضد منتخب كرواتيا، وسجل هدفاً رائعاً، وأصاب دفاع الكروات بالرعب، واستحق بموهبته وسرعته وقوته ومراوغاته المذهلة لقب أفضل لاعب صاعد (19 سنة) في مونديال روسيا، وهو ما يؤهله أيضاً للفوز باللقب الأفضل على مستوى العالم، والاقتراب من الكرة الذهبية، وإن كان عامل صغر السن قد يضع جريزمان (27 سنة) قبله في ترتيب الأفضلية، على اعتبار أن «مونديال روسيا» قد تكون الفرصة الأخيرة له للحصول على هذه الجائزة.

ويعزز من فرص الثلاثي أن مجلة «فرانس فوتبول» التي تمنح الجائزة قامت للعام الثاني على التوالي بتضييق دائرة هيئة التحكيم التي تختار الفائز، فاستبعدت المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية في دول العالم، وأيضا قادة «كباتن» هذه المنتخبات، واكتفت بصحفييها والمراسلين المعتمدين، ما يجعل القرار النهائي في يد صحفيي المجلة أنفسهم، وهو ماقد يعطي الأمل لجريزمان على وجه التحديد، والذي كان أخفق في الحصول على الكرة الذهبية منذ عامين عندما خطفها منه البرتغالي كريستيانو رونالدو.