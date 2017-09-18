مشاركات من 15 دولة في «اتصالات لكتاب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جائزة «اتصالات لكتاب الطفل»، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، عن تسلمها 145 مشاركة في فئتي كتب الأطفال واليافعين، و21 مشاركة في فئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب من 15 دولة عربية وأجنبية، ليصبح إجمالي عدد الطلبات الذي استقبلته الجائزة في نسختها التاسعة هذا العام 166 طلباً، مقارنة مع 151 في نسخة العام الماضي، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 10 %. وتعتبر جائزة «اتصالات لكتاب الطفل» إحدى أرفع جوائز أدب الطفل وأبرزها في العالم العربي، وذلك لتكامل رؤيتها، ووضوح أهدافها الساعية إلى الارتقاء بصناعة كتاب الطفل العربي، والارتقاء بثقافته ورفدها بما هو مميز ومواكب للعصر، إلى جانب تعزيز مكانة كتاب الطفل العربي في مواجهة البدائل الأخرى، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.200.000 درهم إماراتي.

وأعلنت إدارة الجائزة عن تسلمها طلبات مشاركة من 61 دار نشر عربية وأجنبية، تضمنت 100 مشاركة في كتب الأطفال، و45 مشاركة في كتب اليافعين، و21 تطبيقاً في فئة «أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب».

وتصدرت جمهورية مصر العربية عدد المشاركات هذا العام بـ31 مشاركة، وحلت لبنان في المركز الثاني بـ30 مشاركة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ28 مشاركة، والأردن بـ16 مشاركة، وفلسطين بـ11 مشاركة، والعراق بـ7 مشاركات، والسعودية بـ5 مشاركات، والمغرب بـ4 مشاركات، وكل من سوريا وأمريكا بـ3مشاركات، والكويت وتونس بمشاركتين، وكل من بريطانيا وقبرص وعمان بمشاركة واحدة.

وقالت مروة عبيد العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «تواصل جائزة اتصالات لكتاب الطفل سعيها نحو تحقيق أهدافها المستمدة من رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، والمتمثلة في الارتقاء بصناعة كتاب الطفل العربي، وتنمية مخيلته وتغذيتها بالمعارف والعلوم، حيث تسلمنا في نسخة هذا العام من الجائزة أعمالاً أكثر جودة وتميزاً على صعيدي الشكل والمضمون مقارنةً بالأعوام الماضية، ما يؤكد نجاح الجائزة في تشجيع الناشرين والكُتاب والرسامين على إصدار كتب للأطفال ذات جودة عالية».

وأرجعت العقروبي ارتفاع مشاركات هذا العام إلى استحداث فئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، والتي جذبت اهتمام فئات مطوري التطبيقات الإلكترونية، مؤكدةً أن ذلك يعد مؤشراً جيداً لحرص ناشري كتب الأطفال على مواكبة العصر وتوجههم إلى النشر الرقمي للأطفال.