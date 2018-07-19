26 لاعباً في معسكر الشارقة بألمانيا

عماد النمر (الشارقة)

وصلت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة إلى مدينة دولسدورف الألمانية، وذلك لإقامة المعسكر الخارجي الذي يقام لمدة أسبوعين في المدينة الألمانية كمرحلة أولى، يتوجه بعدها الفريق إلى هولندا لخوض النصف الثاني من المعسكر، وكان في استقبال البعثة عبد العزيز محمد مدير الفريق الذي كان سبق البعثة لتجهيز متطلبات المعسكر.

وتضم البعثة 26 لاعباً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري والطبي والإعلامي، حيث يخوض الفريق 4 لقاءات تجريبية، ويتلقي الكويت الكويتي يوم 26 من الشهر الجاري، على أن يخوض المباراة الثانية أمام أحد الفرق الألمانية من الدرجة الثانية 31 يوليو، ثم يلتقي التعاون السعودي 5 أغسطس المقبل، ويختتم التجارب بلقاء نادي إيندهوفن الهولندي قبل العودة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الفترة التحضيرية للفريق، استعداداً للموسم الجديد.

وقد أجرى الفريق الحصة التدريبية الأولى له في مقر إقامته بمدينة دولسدورف تحت قيادة المدرب الوطني عبد العزيزالعنبري، وبدأت التدريبات بصالة الجمنازيوم، حيث ركز الجهاز الفني على تقوية الجانب البدني لدى اللاعبين، ثم انتقل الفريق بعد ذلك إلى ملعب التدريبات، وذلك لبدء مرحلة العمل الفني التي يحرص فيها المدرب على الوصول إلى أفضل المستويات من حيث التركيز الذهني والبدني.